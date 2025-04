Agi.it - Omicidio-suicidio a Modena, avvelena la moglie malata e il figlio disabile

Leggi su Agi.it

AGI - Strage familiare a. I cadaveri di tre persone, gli anziani genitori e il, sono stati trovati in mattinata in un appartamento di una palazzina con diversi appartamenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe stato il padre Carlo a uccidere laClaudia e ilStefano e poi a togliersi la vita. La donna erada tempo, così come ildi 50 anni,e in sedia a rotelle. A quanto si apprende, una delle prime ipotesi sulle modalità dell', è l'mento da parte dell'anziano che avrebbe ucciso i suoi cari per poi togliersi la vita. I carabinieri distanno cercando di vederci chiaro su quanto accaduto nella casa del quartiere di Marzaglia, coadiuvati dal reparto scientifico. A scoprire i tre cadaveri è stato il fratello del marito, intorno alle nove del mattino.