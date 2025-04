Omicidio Sara Campanella la confessione di Stefano Argentino Quel giorno ero fuori di testa

Stefano Argentino ha rivolto un messaggio alla famiglia di Sara Campanella, la giovane universitaria di 22 anni vittima di un tragico Omicidio avvenuto a Messina. In un comunicato affidato al suo avvocato, Giuseppe Cultrera, il 27enne siracusano, collega di studi della vittima e reo confesso, ha ammesso: “Più rifletto, da solo con me stesso, più arrivo a una sola conclusione: Quel giorno ero fuori di testa. Un uomo razionale non può spingersi a tanto. Ho sempre sognato di costruire qualcosa con Sara, e invece ho commesso il gesto più terribile che si possa rivolgere a una donna.”Il giovane, arrestato poche ore dopo l’Omicidio, ha confessato di aver compiuto il gesto estremo. Dopo aver colpito Sara con un coltello, Argentino avrebbe telefonato alla madre, manifestando disperazione e minacciando il suicidio. Thesocialpost.it - Omicidio Sara Campanella, la confessione di Stefano Argentino: “Quel giorno ero fuori di testa” Leggi su Thesocialpost.it Dopo i genitori, ancheha rivolto un messaggio alla famiglia di, la giovane universitaria di 22 anni vittima di un tragicoavvenuto a Messina. In un comunicato affidato al suo avvocato, Giuseppe Cultrera, il 27enne siracusano, collega di studi della vittima e reo confesso, ha ammesso: “Più rifletto, da solo con me stesso, più arrivo a una sola conclusione:erodi. Un uomo razionale non può spingersi a tanto. Ho sempre sognato di costruire qualcosa con, e invece ho commesso il gesto più terribile che si possa rivolgere a una donna.”Il giovane, arrestato poche ore dopo l’, ha confessato di aver compiuto il gesto estremo. Dopo aver colpitocon un coltello,avrebbe telefonato alla madre, manifestando disperazione e minacciando il suicidio.

