Omicidio Lamon Riccardo voleva proteggere la madre il padre l’ha ucciso per punire l’ex

Vladislav Gaio ha accoltellato il 17enne e si è tolto la vitaUn’ennesima lite trae figlio, in uno dei numerosi tentativi del ragazzo diladalle “ossessioni” dell’uomo, separato ma ancora convivente. L’adulto prende un coltello e uccide il giovane, poi prende un’arma e si toglie la vita. La macabra scoperta della sorella 13enneSta probabilmente in questa dinamica all’interno di un nucleo familiare la scintilla che ha fatto esplodere il nuovo caso di-suicidio, scoperto nel pomeriggio di martedì scorso a Oltra, micro frazione del comune di, in provincia di Belluno. Nella piccola abitazione sono stati trovati i cadaveri del ragazzo,Gaio, di 17 anni, e delVladislav (49). A chiamare i carabinieri l’altra figlia, una ragazzina 13enne, che ha fatto la macabra scoperta e che in stato di choc è stata portata all’ospedale di Feltre, assieme alla, in una sezione dedicata alle vittime di violenza.