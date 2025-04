Omicidio di Paolo Stasi in appello riduzione della pena per il killer reo confesso

pena inflitta al 21enne L.B. (di cui riportiamo solo le iniziali, poiché minorenne all’epoca dei fatti), per l’Omicidio del 19enne Paolo Stasi. La corte d’appello di Lecce, nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 24. Brindisireport.it - Omicidio di Paolo Stasi: in appello riduzione della pena per il killer reo confesso Leggi su Brindisireport.it LECCE - In secondo grado di giudizio scende da 20 anni a 16 anni di reclusione lainflitta al 21enne L.B. (di cui riportiamo solo le iniziali, poiché minorenne all’epoca dei fatti), per l’del 19enne. La corte d’di Lecce, nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 24.

