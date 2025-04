Omicidio al lago di Bilancino notificata la custodia in carcere all’ex fighter di Mma

notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Mor N’Diaye, ritenuto responsabile dell’Omicidio di Federico Perissi. La guardia giurata era stata ritrovata con il cranio fracassato sotto un cavalcavia di Barberino di Mugello dopo esser stato ucciso nella notte tra il 13 e 14. Firenzetoday.it - Omicidio al lago di Bilancino: notificata la custodia in carcere all’ex fighter di Mma Leggi su Firenzetoday.it l’ordinanza dicautelare ina carico di Mor N’Diaye, ritenuto responsabile dell’di Federico Perissi. La guardia giurata era stata ritrovata con il cranio fracassato sotto un cavalcavia di Barberino di Mugello dopo esser stato ucciso nella notte tra il 13 e 14.

Su altri siti se ne discute

Un uomo avrebbe confessato alla squadra mobile di Ferrara un omicidio facendo ritrovare la notte scorsa il corpo della vittima vicino al lago di Bilancino (Firenze), sepolto sotto terra e fango. Lo... 🔗ilmessaggero.it

Si dice «tranquillo» Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich iscritto ieri nel registro degli indagati in merito all'omicidio di sua moglie. Raggiunto... 🔗ilmessaggero.it

BARBERINO DEL MUGELLO – Un giallo in piena regola su cui indagano le polizie di Ferrara e di Firenze. A confessare l’omicidio, al momento senza movente, di una guardia giurata, il 40enne fiorentino Federico Perissi, è stato un suo coetaneo, di origine senegalese di 40 anni. Lo avrebbe ucciso e poi sepolto vicino al lago di Bilancino. Ad incastrarlo un portafogli rubato alla guardia giurata, che risultava scomparso, in possesso all’uomo. 🔗corrieretoscano.it

Omicidio al lago di Bilancino: notificata la custodia in carcere per l’ex fighter di Mma; Guardia giurata scompare a Firenze, arrestato per rapina a Ferrara confessa omicidio: L'ho ucciso e sepolto; Ferrara, fermato per una rapina confessa l’omicidio di Federico Perissi e fa ritrovare il corpo; Omicidio vicino al lago di Bilancino: arrestato un 41enne dopo la confessione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Omicidio Bilancino. Perissi colpito in auto. È giallo sul luogo - La vittima sarebbe stata aggredita anche mentre stava guidando. Ancora da chiarire perché i due si trovassero sotto il viadotto. 🔗msn.com

Omicidio Perissi, l’orrore ripreso dalla videocamera. Giallo su una vecchia lite - – Federico Perissi si fidava del collega Mor N’Diaye. Lo ha fatto salire a bordo della sua Yaris. Si conoscevano, per lavoro e alcune passioni in comune. Perissi, incensurato, forse però non era a con ... 🔗informazione.it

Guardia giurata uccisa e sepolta a Bilancino, omicidio choc in Mugello - La vittima è Federico Perissi. Il corpo trovato nascosto sotto il fango. Da ore non si avevano notizie del vigilante ... 🔗lanazione.it