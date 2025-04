Oltre 90 mila persone hanno reso finora omaggio al Papa

Papa Francesco Oltre 90.000 persone. Lo rende noto la Sala stampa vaticana. Quotidiano.net - Oltre 90 mila persone hanno reso finora omaggio al Papa Leggi su Quotidiano.net Da ieri mattina alle 11:00 fino alle 19:00 di questa sera si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto aFrancesco90.000. Lo rende noto la Sala stampa vaticana.

