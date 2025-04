Oltre 1 200 interventi Ecco il pronto soccorso degli animali selvatici

animali selvatici) Regione Marche Fermo - Ascoli - Macerata. "Fra poco arrivano – commenta il responsabile Nazzareno Polini – cucciolate e nidiate che fanno aumentare il regolare servizio attuato durante l’anno".Quanti volontari conta il Cras?"Per l’intero territorio di Fermo, Ascoli e Macerata operano due associazioni, la Smilax Nova odv e la Foxis per un totale di una quarantina di persone. Nel periodo primaverile al numero 380.7989879, attivo 24 ore su 24, arrivano Oltre 200 telefonate al giorno e, se togliamo quelle che non sono di nostra competenza e quelle in cui ci chiedono consigli, ci attiviamo per 150 interventi. In questi casi recuperiamo quaranta animali al giorno".Come è andata l’attività che avete di recente consuntivato?"Nel 2024 ci siamo occupati, per le tre province, di 2. Ilrestodelcarlino.it - Oltre 1.200 interventi. Ecco il "pronto soccorso" degli animali selvatici Leggi su Ilrestodelcarlino.it La primavera è il periodo di attività più concitata per il Cras (Centro recupero) Regione Marche Fermo - Ascoli - Macerata. "Fra poco arrivano – commenta il responsabile Nazzareno Polini – cucciolate e nidiate che fanno aumentare il regolare servizio attuato durante l’anno".Quanti volontari conta il Cras?"Per l’intero territorio di Fermo, Ascoli e Macerata operano due associazioni, la Smilax Nova odv e la Foxis per un totale di una quarantina di persone. Nel periodo primaverile al numero 380.7989879, attivo 24 ore su 24, arrivano200 telefonate al giorno e, se togliamo quelle che non sono di nostra competenza e quelle in cui ci chiedono consigli, ci attiviamo per 150. In questi casi recuperiamo quarantaal giorno".Come è andata l’attività che avete di recente consuntivato?"Nel 2024 ci siamo occupati, per le tre province, di 2.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le notizie più recenti da fonti esterne: Alberi pericolanti, A Varese oltre 1.200 interventi dei vigili del fuoco in un anno; All'ospedale Grassi oltre 200 interventi per tumore della cute del viso; Tumore della pelle, all’ospedale Grassi oltre 200 interventi in 2 anni; Oltre 200 interventi sulle piste da sci per il Soccorso alpino; VIDEO | Soccorso sanitario sulle piste del Cimone, oltre 200 gli interventi.

lanazione.it scrive: L’esercito silenzioso che copre le carenze di personale: Toscana, oltre 1.200 medici specialisti in campo - Andranno nelle case di comunità. Contribuiscono ad abbattere le liste d’attesa: fanno visite, esami, interventi, guardie e notturni in reparto ...

Scrive msn.com: Polizia, oltre 1 milione di interventi: ecco i dati su arresti e operazioni speciali nel 2024 - Un milione di interventi, oltre 1500 arresti di persone legate alla mafia. Sono alcuni numeri svelati per il 173° anniversario della fondazione della polizia.

Da quotidianosanita.it: Ospedale di Ostia, oltre 200 interventi per tumore della cute del viso in due anni - “Le cause principali di questa patologia sono l’esposizione al sole e l’invecchiamento cellulare, infatti l’età media dei pazienti in cura supera i 70 anni. E’ fondamentale intervenire ...