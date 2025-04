Olimpiadi ipotesi lezioni in Dad per le scuole superiori valtellinesi

scuole superiori della provincia di Sondrio potrebbero tornare temporaneamente alla didattica a distanza (Dad) in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, previste dal 6 al 22 febbraio 2026. Questa ipotesi è attualmente al vaglio di un tavolo tecnico che coinvolge. Sondriotoday.it - Olimpiadi, ipotesi lezioni in Dad per le scuole superiori valtellinesi Leggi su Sondriotoday.it Gli studenti delledella provincia di Sondrio potrebbero tornare temporaneamente alla didattica a distanza (Dad) in occasione delleInvernali di Milano-Cortina, previste dal 6 al 22 febbraio 2026. Questaè attualmente al vaglio di un tavolo tecnico che coinvolge.

Le Olimpiadi 2026 fermano le scuole: lezioni sospese a Cortina, ipotesi dad in Lombardia - Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 mettono in difficoltà le scuole e tra le ipotesi sul tavolo spunta anche il ricorso alla didattica a distanza “laddove fosse indispensabile”, sottolinea la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, Luciana Volta. Altra scelta quella del Veneto dove il numero uno dell’Usr Marco Bussetti sta concordando con la Regione un piano che consenta alle scuole di Cortina e della provincia di Belluno di sospendere le lezioni (non la chiusura degli edifici) anticipando o posticipando le ore in classe a settembre o a giugno per garantire il ... 🔗ilfattoquotidiano.it

