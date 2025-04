Spettacolo.periodicodaily.com - “OBLIO” è il nuovo EP di Mirko Mazzotta: sette tracce tra rap, pop e verità

Il talentuoso rapper romanopubblica venerdì 25 aprile ilEP “” (Giesse Entertainment Group/Scolaro Music Group). Il progetto discografico, distribuito con Virgin Music Group, è disponibile in presave.IlEP “” diesce il 25 aprile per Giesse Entertainment GroupVenerdì 25 aprile 2025 segna l’arrivo di “”, ilEP del rapper romano, rilasciato da Giesse Entertainment Group, divisione di Scolaro Music Group, con distribuzione a cura di Virgin Music Group.Il progetto discografico è già disponibile in presave al link: lnk.to/: un diario musicale tra luci, ombre e rinascite“” è molto più di un semplice EP: è uno specchio dell’anima, un racconto sincero e personale di esperienze vissute, cadute interiori e momenti di risalita.