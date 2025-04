Nuovo Piano urbanistico se ne parla con i cittadini alla Besurica

Nuovo Piano urbanistico generale con focus su diverse zone del territorio. Ilpiacenza.it - Nuovo Piano urbanistico, se ne parla con i cittadini alla Besurica Leggi su Ilpiacenza.it Giovedì 29 aprile, alle 20,30, nel salone parrocchiale di San Vittore in via Grazioli 1, appuntamento con il prossimo incontro del ciclo "Il Pug si presenta nei quartieri", dedicato all'illustrazione della proposta delgenerale con focus su diverse zone del territorio.

