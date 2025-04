Ilgiorno.it - Nuovo ospedale. La rivoluzione della viabilità

BUSTO ARSIZIO Inevitabile unaviabilistica nel rione di Beata Giuliana in funzionerealizzazione del futuro polo sanitario unico di Busto Arsizio - Gallarate, il “GrandeMalpensa“, questa la definizione del progetto. Nei giorni scorsi su proposta del sindaco Emanuele Antonelli è stato approvato dalla Giunta lo schema di convenzione tra Regione e Comune per la realizzazione delle opere di accessibilità aldi Busto Arsizio - Gallarate con finanziamenti da Palazzo Lombardia pari a 7,4 milioni. In base alla convenzione, fa sapere l’Amministrazione bustese, "il Comune di Busto Arsizio realizzerà le seguenti opere infrastrutturali nel territorio comunale: riqualificazione S.S. 33 – Tratta A e tratta B, così come individuata nell’Accordo di programma; potenziamentorotatoria di via Cascina dei Poveri; riqualificazione di via Sella; nuova rotatoria tra via Cascina dei Poveri e via Sella".