Nuovo look per Laura Pausini Chili persi senza punture ma con sacrifici

Laura Pausini ha pubblicato sui social degli scatti in cui si mostra sorridente in costume da bagno, sono tantissimi i fan che l'hanno trovata cambiata. E per soddisfare la loro curiosità, la cantante ha ammesso di essere molto dimagrita e ha raccontato un percorso di dieta ed esercizio fisico continuato nel tempo.

