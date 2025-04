Nuovi scandali di corruzione nella Turchia di Erdoan

Nuovi scandali di corruzione nella Turchia nella Turchia del presidente Recep Tayyip Erdo?an. Dopo il tentato colpo di Stato del 2016, Erdo?an ha avviato una purga di oltre 4.000 giudici, sostituendoli con persone a lui fedeli, per lo più giovani. La magistratura turca è ora fortemente politicizzata. Turchia: Nuovi scandali di corruzione . Periodicodaily.com - Nuovi scandali di corruzione nella Turchia di Erdo?an Leggi su Periodicodaily.com Continuano ad emergeredidel presidente Recep Tayyip Erdo?an. Dopo il tentato colpo di Stato del 2016, Erdo?an ha avviato una purga di oltre 4.000 giudici, sostituendoli con persone a lui fedeli, per lo più giovani. La magistratura turca è ora fortemente politicizzata.di

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Corruzione, scatta l’incriminazione del sindaco di New York: primo nella storia a essere indagato mentre è in carica; New York, il sindaco Adams è stato incriminato per corruzione e frode; L'inchiesta contro il sindaco di New York Eric Adams, tra le accuse c'è corruzione elettorale e frode. Lui: «Continuerò con il mio lavoro; Turchia, lo scandalo corruzione fa tremare Erdogan; Lo scandalo per la corruzione in Turchia.

Risulta da msn.com: Turchia, arrestato per corruzione il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu - Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, coinvolto in un’inchiesta per corruzione ... e tra i principali avversari del presidente della Turchia Erdogan - ha raccontato che centinaia di agenti ...

Secondo tg24.sky.it: Turchia, 1.800 fermati per proteste, oscurati canali pro-opposizione. Espulso reporter Bbc - In Turchia prosegue la stretta del governo contro le proteste scoppiate dopo l’arresto per corruzione del sindaco ... invitato la popolazione a scendere nuovamente in piazza sabato 29 marzo.

Riporta news.fidelityhouse.eu: Turchia, arrestato il sindaco di Istanbul: l’avversario di Erdogan accusato di corruzione e legami col PKK - L’arresto ha scatenato una serie di reazioni politiche e sociali, con manifestazioni di protesta in tutta la Turchia e il rafforzamento ... Istanbul riguardano la “corruzione” e la ...