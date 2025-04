Nuova Casa Rossa La centrale termica in un corpo a se stante

Casa Rossa di Ancona: in tanti si sono dati appuntamento per l'iniziativa "Seminare benessere" realizzata in collaborazione tra la AST Ancona, il Comune di Ancona - Assessorato Politiche sociali e Sanità, la Facoltà di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche e le associazioni dei familiari dei ragazzi con problemi di salute mentale.La Casa Rossa, struttura residenziale riabilitativa curata dall'Ast di Ancona, ha visto il compimento di un passaggio significativo di un ampio progetto di piantumazione di erbe officinali lungo tutto il viale di accesso alla struttura, circondata da un polmone verde e da un vigneto. Nei prossimi mesi vedrà ulteriori investimenti. Dopo il recupero della struttura e la recente riapertura, infatti, l'Ufficio Tecnico ha realizzato un progetto che consiste nella demolizione e ricostruzione del corpo annesso sul retro trasferendo la centrale termica in un edificio a se stante, in maniera tale da recuperare ulteriori spazi oltre a quelli già destinati a sala polifunzionale per gli incontri con i familiari e mensa.

