Nordio non trasmette il mandato dell’Aja Putin come Netanyahu non rischia l’arresto in Italia

Putin lo sa bene. Dal 17 marzo 2023, data in cui la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo accusato di crimini di guerra, quell’ordine è rimasto bloccato nei cassetti del ministero della giustizia Italiano. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, Carlo Nordio ha scelto di non trasmettere il provvedimento alla Procura generale di Roma, impedendo così che il fascicolo venisse inoltrato alla Corte d’appello per renderlo esecutivo. Nessun atto formale, nessuna spiegazione ufficiale: semplicemente, il mandato non ha mai varcato la soglia di via Arenula.Eppure la legge Italiana è chiara. Dal 2012 l’Italia ha recepito lo Statuto di Roma che istituisce la Corte penale internazionale e ne prevede la piena cooperazione. Lanotiziagiornale.it - Nordio non trasmette il mandato dell’Aja: Putin (come Netanyahu) non rischia l’arresto in Italia Leggi su Lanotiziagiornale.it C’è un garantismo che si esercita solo quando serve a proteggere i potenti. Vladimirlo sa bene. Dal 17 marzo 2023, data in cui la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso undi arresto per il presidente russo accusato di crimini di guerra, quell’ordine è rimasto bloccato nei cassetti del ministero della giustiziano. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, Carloha scelto di nonre il provvedimento alla Procura generale di Roma, impedendo così che il fascicolo venisse inoltrato alla Corte d’appello per renderlo esecutivo. Nessun atto formale, nessuna spiegazione ufficiale: semplicemente, ilnon ha mai varcato la soglia di via Arenula.Eppure la leggena è chiara. Dal 2012 l’ha recepito lo Statuto di Roma che istituisce la Corte penale internazionale e ne prevede la piena cooperazione.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Putin e l'arresto bloccato, lo «strappo» dell'Italia che ignora l'ordine dell'Aia; Nordio non trasmette il mandato dell'Aja: Putin (come Netanyahu) non rischia l'arresto in Italia; “Putin non rischia l’arresto in Italia, Nordio non ha trasmesso il mandato”; Mandato di cattura di Putin dimenticato. Quella bufala che irrita Nordio; Se Putin venisse in Italia non sarebbe arrestato? Il caso del mandato di cattura dell'Aja «bloccato» dal ministro Nordio. La precisazione del ministero.

Risulta da msn.com: La richiesta d'arresto mai trasmessa da Nordio: cosa è successo con Putin - Due giornali: il Guardasigilli avrebbe bloccato il mandato della Corte penale internazionale. Nordio: per eseguirlo deve entrare in Italia. Le opposizioni: «Una scelta politica» ...

Scrive lanotiziagiornale.it: Nordio non trasmette il mandato dell’Aja: Putin (come Netanyahu) non rischia l’arresto in Italia - Nordio non trasmette il mandato d’arresto per Putin: "Non ci sono le condizioni". Così l’Italia non applica le decisioni della Cpi. C’è un garantismo che si esercita solo quando serve a proteggere i ...

blogsicilia.it scrive: Nordio blocca il mandato d’arresto della CPI: Putin “intoccabile” in Italia? - Il 17 marzo 2023, la Corte Penale Internazionale ( CPI) ha emesso un mandato d’arresto contro il presidente russo Vladimir Putin, accusandolo di crimini di guerra per la deportazione illegale di ...