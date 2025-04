Ilgiorno.it - Nonna distratta. Il ladro ne approfitta

Leggi su Ilgiorno.it

Contava sulla distrazione dellache il pomeriggio di Pasquetta aveva accompagnato i nipotini ai giardini di piazzale Bertacchi, a Sondrio, dove al centro vi sono una giostra e dei tappeti elastici. La donna aveva la lasciato la propria borsa su una panchina e appena i piccoli l’hanno chiamata e lei si è alzata per raggiungerli, l’uomo che da distanza ravvicinata stava curandone i movimenti, ne hato per portargliela via. Gli è però andata male, perché alcuni passanti se ne sono accorti e hanno inseguito ilper alcune centinaia di metri, riuscendo a bloccarlo proprio mentre stava transitando una pattuglia dei carabinieri. L’uomo, un 40enne residente in Alta Valle, già noto alle forze di polizia, è stato dichiarato in stato di fermo di indiziato per furto aggravato.