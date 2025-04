Non si ferma all’alt della polizia ma imbocca una strada chiusa e tenta la fuga a piedi in auto trovata droga denunciato

Faloppio, 24 aprile 2025 – Il giudice gli aveva concesso l'affidamento in prova, ma il ragazzo, un ventenne di Faloppio, è stato sorpreso dalla polizia con un panetto di hashish del peso di circa 35 grammi, quasi 10 grammi di marijuana, un bilancino elettronico e 55 euro in contanti, ritenuti il guadagno dello spaccio. E' stato fermato la scorsa notte verso mezzanotte, da una pattuglia della polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, durante un servizio di controllo del retrovalico a Colverde, dove è stata notata un'utilitaria con a bordo due persone. I poliziotti, insospettiti dal fatto che il passeggero viaggiava sul sedile posteriore, hanno intimato l'alt al veicolo, ma il ventenne che era alla guida, ha accelerato. E' stato inseguito per un breve tratto sulla statale, in direzione Olgiate Comasco, finchè ha imboccato una strada a fondo cieco, dove i due passeggeri sono stati raggiunti, nonostante il ventenne abbia tentato una fuga a piedi.

