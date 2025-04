Non disperare il Real Madrid I cinque motivi per cui possono battere il Barcellona

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-24 20:58:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Ilva nella finale della Copa del Rey di sabato contro ilcome sfavoriti.Gli uomini di Carlo Ancelotti hanno subito due pesanti sconfitte per mano dei loro rivali catalani già in questa stagione-4-0 nello scontro della lega allo Santiago Bernabeu e 5-2 nella Supercoppa spagnola-mentre seguono la barca da tavolo per quattro punti a La Liga.Quindi, è una conclusione scontata che il Blaugrana lo farà tre su tre?Non necessariamente. La barca non è infallibile e abbiamo identificatoaree che, sepuò avere ragione, potrebbe rivelarsi problematico per Hansi Flick and Co. ¡Está Precioso! ?? ??????? ?? ??????? SE Engalana Para La Gran Final de la #CopAdelreyMapfre. ??.??? ???????????? Rugirán Desde Sus Gradas.