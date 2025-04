Non ce l’ha fatta Schianto devastante auto in pezzi era giovanissima morta così

l’ha fatta. Dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte, il suo cuore si è fermato, lasciando una comunità ancora più sconvolta da una tragedia che ha spezzato due giovanissime vite.Nel frattempo, proseguono le indagini sull’incidente. Poche ore dopo lo Schianto, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni, conducente dell’automobile che si è scontrata con lo scooter. Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Schianto devastante, auto in pezzi: era giovanissima, morta così Leggi su Thesocialpost.it È salito a due morti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lo scorso 20 aprile, giorno di Pasqua, a Pisticci, in provincia di Matera. Dopo il decesso immediato del 17enne Vito Casalaspro, avvenuto sul colpo, oggi è stata diffusa la notizia della morte di Alisea Montanaro, 18 anni, che si trovava con lui a bordo dello scooter coinvolto nel terribile scontro.La ragazza era stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale San Carlo di Potenza grazie all’intervento del 118 Basilicata Soccorso, ma non ce. Dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte, il suo cuore si è fermato, lasciando una comunità ancora più sconvolta da una tragedia che ha spezzato due giovanissime vite.Nel frattempo, proseguono le indagini sull’incidente. Poche ore dopo lo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni, conducente dell’mobile che si è scontrata con lo scooter.

