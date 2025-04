Non bevete quel latte è pericoloso Scatta il ritiro dai supermercati italiani tutti i lotti

latte fresco pastorizzato, ritirate in via precauzionale dagli scaffali dei supermercati per un possibile rischio fisico legato alla presenza di corpi estranei nelle bottiglie. I marchi coinvolti nel richiamo sono Polenghi, Mukki e Soresina, tutti venduti in confezioni da 1 litro. La segnalazione riguarda alcune partite di prodotto potenzialmente contaminato, che sono già state rimosse dal banco frigo nei principali punti vendita.A diffondere l’allerta sono stati i supermercati Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga, attraverso i rispettivi portali dedicati ai richiami di prodotti alimentari. Le catene invitano i clienti a non consumare il latte interessato dal ritiro e a restituirlo al punto vendita per ottenere un rimborso o la sostituzione. Thesocialpost.it - “Non bevete quel latte, è pericoloso”. Scatta il ritiro dai supermercati italiani: tutti i lotti Leggi su Thesocialpost.it Una nuova allerta alimentare coinvolge diverse marche difresco pastorizzato, ritirate in via precauzionale dagli scaffali deiper un possibile rischio fisico legato alla presenza di corpi estranei nelle bottiglie. I marchi coinvolti nel richiamo sono Polenghi, Mukki e Soresina,venduti in confezioni da 1 litro. La segnalazione riguarda alcune partite di prodotto potenzialmente contaminato, che sono già state rimosse dal banco frigo nei principali punti vendita.A diffondere l’allerta sono stati iBennet, Carrefour, Coop ed Esselunga, attraverso i rispettivi portali dedicati ai richiami di prodotti alimentari. Le catene invitano i clienti a non consumare ilinteressato dale a restituirlo al punto vendita per ottenere un rimborso o la sostituzione.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Non bevete questo latte. L'avvertimento dell'Oms: cosa succede; Aviaria, il virus si espande. L'Oms: Non consumate latte crudo; Bevete più latte. O no?; Pubblicità: troppo bella per essere cattiva | Giuseppe Mazza; Romina Power si scaglia contro gli orrori degli allevamenti di mucche: “non bevete latte vaccino”.

Da gazzetta.it: I benefici del latte intero e quanto se ne può bere secondo gli esperti - Assunto con moderazione, il latte intero è una scelta sana e gustosa in una dieta bilanciata. Ecco i benefici e quanto se ne può bere per non ingrassare.

Scrive msn.com: A cosa serve bere il latte da adulti e quanto è meglio berne - Anche perché non c’è correlazione favorevole tra il consumo di latte e il rischio di sovrappeso, obesità o diabete. Ma cosa succede quando si diventa adulti? Bere latte da adulti fa bene o male?

Si legge su mammeincucina.it: “Mamma il latte non mi va più”, non buttarlo e prepara questi muffin veloci! - I nostri bimbi sono soliti lasciare il latte a colazione ed ogni mattina sentiamo una tenera vocina che ci dice “Mamma il latte non mi va più”? Niente paura, non dobbiamo affatto buttarlo, perché con ...