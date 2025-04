Nintendo Switch 2 Una console rubata dalla produzione diventa virale online

Nintendo Switch 2 e nei magazzini si contano già milioni di unità pronte per la distribuzione fissata il 5 giugno 2025. La produzione, coordinata negli stabilimenti partner soprattutto in Cina, non conosce sosta per rispondere a una domanda mondiale senza precedenti.Hai già visto Lo spot pubblicitario che spiega tutto?Switch 2 rubata durante la produzioneDa una di queste fabbriche arriva un caso destinato a far discutere: un video, subito diventato virale, mostra una Switch 2 sottratta direttamente dalla linea di assemblaggio e ripresa durante i test di verifica firmware, un passaggio obbligato prima della spedizione di ogni console. Nel filmato si nota chiaramente che si tratta di hardware autentico, perfettamente funzionante e non di un prototipo. Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2: Una console rubata dalla produzione diventa virale online Leggi su Gamerbrain.net Mancano poche settimane al lancio della2 e nei magazzini si contano già milioni di unità pronte per la distribuzione fissata il 5 giugno 2025. La, coordinata negli stabilimenti partner soprattutto in Cina, non conosce sosta per rispondere a una domanda mondiale senza precedenti.Hai già visto Lo spot pubblicitario che spiega tutto?durante laDa una di queste fabbriche arriva un caso destinato a far discutere: un video, subitoto, mostra una2 sottratta direttamentelinea di assemblaggio e ripresa durante i test di verifica firmware, un passaggio obbligato prima della spedizione di ogni. Nel filmato si nota chiaramente che si tratta di hardware autentico, perfettamente funzionante e non di un prototipo.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Approfondimenti da altre fonti: Switch 2: un'unità della console è stata rubata, circola il video online; Diablo 4 arriverà anche su Nintendo Switch 2?; Nintendo Switch 2: Le unità non bastano per soddisfare la domanda in Giappone; Furto di Switch 2: il video rubato che sta facendo il giro del web; Diablo 4 arriverà su Nintendo Switch 2? Blizzard teme sarà difficile, ma non per la potenza della console.

Segnala techgaming.it: Nintendo Switch 2: Spunta un video di una console rubata dalla produzione cinese - Sono già milioni le Nintendo Switch 2 pronte nei magazzini in attesa del lancio ufficiale previsto per il 5 giugno 2025, mentre la produzione prosegue senza sosta negli stabilimenti partner ...

Secondo notebookcheck.it: Il video trapelato di Nintendo Switch 2 che potrebbe essere stato rubato dalla fabbrica cinese si concentra sui Joy-Con - Alcune specifiche di Switch 2 rimangono un mistero prima della data di uscita del 5 giugno. È apparso un video del palmare, forse uscito di nascosto da una fabbrica cinese. La clip mostra il funzionam ...

Secondo wired.it: Switch 2, Nintendo ha sottostimato la domanda - Il brand nipponico ha confermato di aver ricevuto ben oltre 2 milioni di richieste di prenotazione, solo in Giappone, della nuova console ...