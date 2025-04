Nintendo Switch 2 svelati i prezzi di vari pacchetti upgrade per i giochi Switch 1

Nintendo Switch 2, Nintendo ha deciso di svelare i prezzi ufficiali dei pacchetti upgrade per i giochi già esistenti su Switch 1. Una mossa che permette agli utenti di continuare a giocare ai loro titoli preferiti nella nuova console, beneficiando di miglioramenti tecnici e, in alcuni casi, di contenuti aggiuntivi esclusivi. Tuttavia, la politica adottata non è univoca e varia da titolo a titolo.Gli upgrade sono disponibili a pagamento, con prezzi che oscillano tra i 9,90€ e i 19,90€. La differenza di prezzo è legata alla quantità e alla qualità dei contenuti inclusi: gli upgrade al costo di 9,90€ offrono essenzialmente miglioramenti grafici e tecnici, mentre quelli da 19,90€ comprendono espansioni vere e proprie con contenuti inediti.Tra i pacchetti confermati troviamo:The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 9,90€ (oppure incluso gratuitamente per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo).

