Nintendo Switch 2 svelate le dimensioni di Mario Kart World Donkey Kong Bananza e di tanti altri giochi

Nintendo Switch 2 sta per arrivare sul mercato di tutto il mondo e nel frattempo trapelano informazioni sempre più precise sul suo catalogo di lancio, soprattutto sulle dimensioni dei giochi. Grazie a dati ufficiali comparsi negli eShop e nei listini giapponesi, è possibile farsi un'idea chiara dello spazio che occuperanno i vari titoli sulla memoria della console, tra produzioni inedite e aggiornamenti dedicati.Il dato che sorprende di più è quello relativo a Split Fiction, che si posiziona in cima alla lista con un peso di 71 GB, rendendolo il titolo più esigente in termini di spazio confermato finora. A seguire troviamo Hitman: World of Assassination Signature Edition con 61 GB, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition con 56,8 GB, e Street Fighter 6 con 48,8 GB. Anche Fortnite non è da meno, richiedendo circa 29,5 GB.

Con l’annuncio ufficiale della Nintendo Switch 2, una delle novità che ha subito attirato l’attenzione è stata la scelta del display. Contrariamente alle aspettative di molti, Nintendo ha deciso di abbandonare la tecnologia OLED introdotta con la versione precedente e adottare uno schermo LCD da 7,9 pollici. Una mossa che, a prima vista, potrebbe sembrare una regressione, ma che nasconde ragioni tecniche ben precise. 🔗gamerbrain.net

Hidetaka Miyazaki, director di FromSoftware, ha rivelato nuove informazioni su The Duskbloods, esclusiva per Nintendo Switch 2. Il gioco si discosta dai precedenti titoli dello studio, proponendo un’esperienza PvPvE in cui i giocatori, nei panni dei “Bloodsworn”, dovranno competere per il “First Blood” in un mondo oscuro e affascinante. Grazie alle caratteristiche uniche del nuovo hardware, il team ha potuto realizzare la propria visione senza compromessi, offrendo una forte componente online ... 🔗game-experience.it

Mentre Nintendo continua a mantenere il riserbo sulle specifiche tecniche di Nintendo Switch 2, sono direttamente gli sviluppatori terze parti a raccontarne le potenzialità. Due team di rilievo, Avalanche Software (Hogwarts Legacy) e Firaxis Games (Civilization 7), hanno espresso grande entusiasmo per le prestazioni offerte dalla nuova console, definendola sorprendentemente potente per essere un dispositivo portatile. 🔗game-experience.it

