Nintendo Switch 2 sarà la console con il lancio più grande di sempre per vendite globali

2 potrebbe riscrivere la storia del gaming. Ildella nuovadella casa di Kyoto, previsto per il 5 giugno 2025, potrebbe infatti rivelarsi il piùdiperimmediate su scala globale. I numeri parlano chiaro: in Giappone sono già state registrate 2,2 milioni di prenotazioni, tanto da costringerea ricorrere a un sistema a lotteria per gestire la domanda. Un dato già sorprendente, ma ancora più significativo se si considera che rappresenta solo un terzo del totale mondiale, secondo gli analisti di Pelham Smithers Associates.Bloomberg riporta che questo significherebbe un totale stimato di circa 6,6 milioni di2 già prenotate a livello globale. Per confronto, PS4 e PS5 – attuali detentrici del record dial– si sono fermate a 4,5 milioni di unità nei primi due mesi.