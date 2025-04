Laprimapagina.it - Nicotera. Enzo Comerci: a pedi i piru

di*Nel settembre del 2022 il Ministero della Pubblica Istruzione, con Decreto Direttoriale, approvava la graduatoria per la realizzazione di strutture da destinare ad Asili Nido, da finanziare nell’ambito del PNRR, nella quale era presente anche la proposta progettuale del Comune di. Gli “occupanti” di Palazzo Convento, con la loro notoria “efficacia” ed “efficienza”, dopo 2anni e mezzo sono ancora “a”. Lavori appena incominciati e subito fermi con il rischio concreto di perdere il finanziamento di oltre 700mila euro. Forse non erano queste le necessità per spendere, male, risorse ed energie per realizzare, forse, l’ennesimo asilo in una Comunità dove i bambini sono, purtroppo, sempre di meno anche per colpe di una classe dirigenze, arruffona ed incapace, con scarsa attenzione per i giovani e le famiglia.