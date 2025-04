Nico Gonzalez solo a sprazzi qualche spunto iniziale poi però… La pagella dell’argentino in Parma Juve

Nico Gonzalez solo a sprazzi in Parma Juve: qualche spunto iniziale, poi però. La pagella dell’esterno argentino arrivato in estate dalla FiorentinaL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai calciatori della Juventus dopo la sfida persa ieri al Tardini contro il Parma. Di seguito la pagella di Nico Gonzalez: anche l’argentino rimedia una insufficienza.Nico Gonzalez 5,5 – qualche spunto iniziale, piccoli fuochi, petardi isolati. Via via si lascia sopraffare dallo sconforto e sparisce dai monitor. .com Juventusnews24.com - Nico Gonzalez solo a sprazzi: qualche spunto iniziale, poi però… La pagella dell’argentino in Parma Juve Leggi su Juventusnews24.com in, poi però. Ladell’esterno argentino arrivato in estate dalla FiorentinaL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai calciatori dellantus dopo la sfida persa ieri al Tardini contro il. Di seguito ladi: anche l’argentino rimedia una insufficienza.5,5 –, piccoli fuochi, petardi isolati. Via via si lascia sopraffare dallo sconforto e sparisce dai monitor. .com

