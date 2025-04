New Pathways in Applied Music al Paisiello appuntamento con Ferdinando Arnò

Musica in contesti specifici, come la terapia Musicale, l'uso della Musica in ambienti educativi, o l'applicazione della Musica in contesti sociali e culturali. Saranno queste le tematiche al centro del seminario che vedrà protagonista il produttore discografico, arrangiatore e compositore pugliese Ferdinando Arnò. L'evento, organizzato dal Conservatorio di Musica "G. Paisiello" di Taranto nell'ambito delle attività di produzione e ricerca dell'anno accademico 2024/2025, si terrà il 7 e 8 maggio, dalle 14 alle 18, presso la Sala Convegni dell'Istituzione sita nella Città Vecchia di Taranto. Si parlerà, quindi, di Musica applicata, delle sue diverse vite e destinazioni. Una magia che parte dall'intuizione dell'artista e arriva a ognuno di noi in modo unico e irripetibile.

