Nei quartieri poveri di Buenos Aires sulle orme di Papa Francesco

quartieri poveri di Buenos Aires, tra case precarie e vicoli stretti, ritroviamo le stesse strade che Papa Francesco ha percorso da sacerdote per raggiungere la parrocchia locale, che oggi accoglie i residenti nel suo ricordo.Servizio di Clara Iatosti Nei quartieri poveri di Buenos Aires sulle orme di Papa Francesco TG2000. Tv2000.it - Nei quartieri poveri di Buenos Aires sulle orme di Papa Francesco Leggi su Tv2000.it Neidi, tra case precarie e vicoli stretti, ritroviamo le stesse strade cheha percorso da sacerdote per raggiungere la parrocchia locale, che oggi accoglie i residenti nel suo ricordo.Servizio di Clara Iatosti NeididiTG2000.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Nei quartieri poveri di Buenos Aires sulle orme di Papa Francesco; I quartieri poveri di Buenos Aires piangono il Papa delle baraccopoli Francesco; Il ricordo di Papa Francesco nei quartieri poveri di Buenos Aires amati dal Pontefice; Mense popolari in Argentina: “Cucinare è un atto politico”; «A Buenos Aires, tutti, soprattutto i suoi poveri, pregano per papa Francesco».

Da video.sky.it: Buenos Aires, nei quartieri poveri si prega per il Papa - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Lo riporta repubblica.it: Argentina, un popolo piange il suo sacerdote: “Francesco era il Cristo dei poveri” - A Buenos Aires le lacrime degli amici di infanzia di Bergoglio: “Da qui partì il suo viaggio”. L’intera nazione è in preghiera ...

Secondo ilmanifesto.it: La parrocchia resistente che ha fatto un papa - Argentina (Internazionale) "Villa 21-24" a Barracas è uno dei quartieri popolari più grandi di Buenos Aires. Ci vivono circa 100mila persone, se fosse trapiantata in Italia sarebbe una città grande co ...