Nei quartieri poveri di Buenos Aires sulle orme di Papa Francesco

Nei quartieri poveri di Buenos Aires, tra case precarie e vicoli stretti, ritroviamo le stesse strade che Papa Francesco ha percorso da sacerdote per raggiungere la parrocchia locale, che oggi accoglie i residenti nel suo ricordo. Servizio di Clara Iatosti

