Nei guai educatore ed ex sacerdote Abusi e molestie a due ragazzini

sacerdote, era stato il primo ad accorrere a casa di Rosa Bossi, madre di Silvio Berlusconi, alla notizia della sua morte, e Ombretta Colli lo aveva voluto per l'omelia al funerale di Giorgio Gaber. Poi Gabriele Corsani, 56enne di Sesto San Giovanni, quando era economo del collegio salesiano di Pavia aveva rinunciato alla tonaca dopo il rinvio a giudizio della Procura di Rimini per violenza sessuale su un ex allievo, accusa per cui nel 2013 è stato condannato in primo grado ma poi assolto in appello. Ora Corsani, come responsabile della Rsa "La Pelucca" di Sesto San Giovanni, deve rispondere davanti al Tribunale di Monza di avere mandato messaggi "dal contenuto sessualmente esplicito" a un minorenne che con un compagno era stato mandato dalla scuola a fare volontariato nella casa di riposo dopo che i due erano stati sospesi dalle lezioni per essersi picchiati fuori dall'istituto superiore sestese e avere diffuso pure il video.

