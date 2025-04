Quotidiano.net - Negroni, Università di Bologna: "La sostenibilità arriva da lontano. Cambiamo il metodo d’approccio"

Leggi su Quotidiano.net

Professor Giorgio Giovanni, docente di Economia Politica all’dinel Campus di Forlì, meno di cinque anni alla fatidica data dell’Agenda 2030. Un punto di arrivo per unaintegrata o un punto di partenza?"Per comprendere se è un arrivo o una partenza è utile porre il problema in prospettiva. La prima definizione dirisale al 1987 con il rapporto Brundtland. L’obiettivo è soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le generazioni future. Poi, nel 2000, l’Onu parlò di ’Millennium development goals, obiettivi limitati ai soli paesi in via di sviluppo. Sempre nello stesso anno il premio Nobel per la chimica Paul Crutzen coniò il termine Antropocene. Invece, nel 2015, simultaneamente abbiamo avuto la Cop 21 di Parigi, i 17 obiettivi dell’Agenda dello sviluppo sostenibile che riguardano tutti i paesi Onu e non più solo quelli in via di sviluppo.