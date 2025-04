Nasce ufficialmente il 25esimo parco nazionale italiano il Parco del Matese

Nasce il Parco nazionale del Matese tra Campania e Molise, il 25° in Italia. Con oltre 87 mila ettari, sostituisce il Parco regionale del 2002 offrendo maggiori tutele alla biodiversità. È un traguardo atteso da anni da comunità e ambientalisti. Leggi su Fanpage.it ildeltra Campania e Molise, il 25° in Italia. Con oltre 87 mila ettari, sostituisce ilregionale del 2002 offrendo maggiori tutele alla biodiversità. È un traguardo atteso da anni da comunità e ambientalisti.

Potrebbe interessarti anche:

Nasce il 25esimo Parco nazionale, è quello del Matese

Tempo di lettura: 2 minuti Nasce il 25/o parco nazionale italiano, è quello del Matese, area protetta tra Campania e Molise per 87.

Tempo di lettura: 2 minuti Nasce il 25/o parco nazionale italiano, è quello del Matese, area protetta tra Campania e Molise per 87. Nasce il 25esimo Parco nazionale, è quello del Matese

Tempo di lettura: 2 minuti Nasce il 25/o parco nazionale italiano, è quello del Matese, area protetta tra Campania e Molise per 87.

Tempo di lettura: 2 minuti Nasce il 25/o parco nazionale italiano, è quello del Matese, area protetta tra Campania e Molise per 87. "Popolari per il Veneto" nasce ufficialmente a Padova il nuovo progetto politico

Il Veneto si prepara ad accogliere una nuova realtà politica che mira a restituire centralità alle comunità locali e a rilanciare i valori del popolarismo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Nasce ufficialmente il 25esimo parco nazionale italiano: il Parco del Matese; Aree protette, nasce il 25esimo parco: è quello del Matese; Aree protette: nasce il 25esimo Parco, è quello del Matese; Nasce oggi il Parco del Matese, è il 25esimo d’Italia; Parco del Matese, esulta il Wwf: «Raggiunto importante obiettivo atteso da anni».

Scrive msn.com: Aree protette, nasce il 25esimo parco: è quello del Matese - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che individua la perimetrazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del Parco ...

Come scrive msn.com: Aree protette: nasce il 25° Parco in Italia, è quello del Matese - Aree protette: nasce il 25° Parco in Italia, è quello del Matese tra Campania e Molise con una superficie di 87 mila ettari ...

ilgiornalelocale.it scrive: Nasce il Parco Nazionale del Matese: 88mila ettari tra natura e sviluppo sostenibile - L’annuncio arriva nell'occasione della Giornata della Terra, rafforzando il messaggio di tutela ambientale e valorizzazione dei territori.