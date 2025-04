Anteprima24.it - Nargi: “Festa promozione solo allo stadio. Lavori per la B? Vi dico”

Tempo di lettura: 2 minutiIn vista dei festeggiamenti per la storicadell’Avellino, l’amministrazione comunale corre ai ripari per garantire ordine e sicurezza. Niente maxischermi né eventi in piazza, ma un piano di gestione pensato per evitare criticità e affollamenti eccessivi. Lo annuncia la sindaca Laura, che in mattinata ha partecipato al vertice in Prefettura. “Laci sarà, l’abbiamo immaginata dentro lo– spiega – ma ovviamente non tutti potranno entrare. Stiamo predisponendo un piano sicurezza per l’intera città”.La scelta di non installare schermi pubblici non è casuale: “Il Comitato ha deciso di non prevederli, per motivi legati alla sicurezza. In compenso allargheremo le zone pedonali e seguiranno riunioni tecniche per definire tutti i dettagli”. Slitta anche la celebrazione ufficiale con la consegna della coppa da parte della Lega Pro, rinviata per rispetto del lutto in seguito alla scomparsa del Papa: “Non ci sarà alcun evento ufficiale per ora.