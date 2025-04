Napoli tentano furto presso una attività commerciale arrestate due uomini

Napoli. Uno dei due è fuggito con lo scooter, ma raggiunto e fermato, mentre l’altro era nascosto all’interno dell’attività commercialeLa scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestto per concorso in tentato furto aggravato ed, altresì, denunciati per concorso in ricettazione un 39enne ed un 36enne, entrambi di Marano, con precedenti di polizia, anche specifici. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli.Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Mariano Semmola per la segnalazione di un furto in atto presso un’attività commerciale.Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno notato un uomo che, a bordo di uno scooter con motore acceso, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia dandosi alla fuga in direzione di via Giovanni Miranda. Leggi su Puntomagazine.it . Uno dei due è fuggito con lo scooter, ma raggiunto e fermato, mentre l’altro era nascosto all’interno dell’La scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestto per concorso in tentatoaggravato ed, altresì, denunciati per concorso in ricettazione un 39enne ed un 36enne, entrambi di Marano, con precedenti di polizia, anche specifici. A darne notizia una comunicazione della Questura di.Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Mariano Semmola per la segnalazione di unin attoun’.Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno notato un uomo che, a bordo di uno scooter con motore acceso, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia dandosi alla fuga in direzione di via Giovanni Miranda.

Su questo argomento da altre fonti

E' tarda mattina nel centro cittadino di Ceprano, nel sud della provincia di Frosinone, quando tre persone, due donne ed un uomo, tutti rumeni domiciliati a Roma e già gravati da diversi precedenti polizia anche specifici, si fingono clienti del supermercato simulando una spesa, che in realtà non... 🔗frosinonetoday.it

TRIESTE - Una donna in gravidanza si sente male quando scopre che la casa è stata svaligiata. E’ successo in via Angelo Emo, la coppia è tornata a casa nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 febbraio, e ha trovato la casa a soqquadro, realizzando che ignoti ladri avevano forzato la porta... 🔗triesteprima.it

Tempo di lettura: 2 minuti È fallito il colpo che un gruppo di sei malviventi incappucciati ha tentato di effettuare ai danni di un’azienda agricola a Battipaglia. Nel mirino dei ladri cinque taniche di carburante e alcuni attrezzi dalla struttura: il colpo è saltato grazie all’intervento della vigilanza privata. È successo sabato notte, intorno a mezzanotte e mezza quando la banda con il volto coperto da un passamontagna si è introdotta nell’officina meccanica di un’azienda agricola della ... 🔗anteprima24.it

Napoli, tentano un furto in un'attività commerciale al Rione Alto: arrestati due uomini; Napoli, tentano un furto in un'attività commerciale al Rione Alto: arrestati due uomini; Tentano furto in un esercizio commerciale: scoperti e arrestati; Tentano furto in un esercizio commerciale: scoperti e arrestati. 🔗Ne parlano su altre fonti

Napoli, tentano un furto in un'attività commerciale al Rione Alto: arrestati due uomini - La polizia di stato, la scorsa notte, ha tratto in arresto per concorso in tentato furto aggravato e denunciato per concorso in ricettazione un 39enne ed ... 🔗msn.com

Napoli, record di furti in negozi e appartamenti di Posillipo: «In via Tito Livio 4 raid» - Puntano al bottino facile e colpiscono di sorpresa. Studiano per qualche giorno le abitudini di vita delle vittime, poi agiscono in contropiede. Sanno come forzare (o addomesticare) anche ... 🔗ilmattino.it

Tentato furto a napoli, arrestati due uomini originari di marano durante un inseguimento notturno - Due uomini di Marano arrestati a Napoli in via Mariano Semmola per tentato furto e ricettazione dopo un inseguimento con scooter rubato; sequestrati martello e veicolo usati nel reato. 🔗gaeta.it