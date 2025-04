Napoli per la camorra cellulari russi con sicurezza militare

camorra usava cellulari russi con sistemi di sicurezza di livello militare: la circostanza emerge dagli atti dell’ordinanza notificata ieri dalla Squadra Mobile di Napoli a otto presunti affiliati ai clan Licciardi e Sautto-Ciccarelli nell’ambito di indagini coordinate dalla Dda.“Noi avevamo i telefoni criptati, intendo dire i telefoni di marca Aquarius con cui puoi comunicare con una certa tranquillità. li usavamo solo per messaggi”, dice il “pentito” agli investigatori: si tratta di Vincenzo Iuorio, ex affiliato al gruppo “Don Guanella” del clan Licciardi guidato da Antonio Bruno. A entrambi ieri la Polizia di Stato ha notificato un arresto.Il sistema operativo non è di quelli tradizionali ma garantiva gli affiliati di rango anche da eventuali sequestri: “erano abbastanza sicuri – spiega ancora il collaboratore di giustizia – perché dotati di codice ed anche se sequestrati dalle forze dell’ordine non possono essere consultati se non hai il codice e vari tentativi li rendono inutilizzabili”. Anteprima24.it - Napoli, per la camorra cellulari russi con sicurezza militare Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoPer tutelarsi dalle intercettazioni lausavacon sistemi didi livello: la circostanza emerge dagli atti dell’ordinanza notificata ieri dalla Squadra Mobile dia otto presunti affiliati ai clan Licciardi e Sautto-Ciccarelli nell’ambito di indagini coordinate dalla Dda.“Noi avevamo i telefoni criptati, intendo dire i telefoni di marca Aquarius con cui puoi comunicare con una certa tranquillità. li usavamo solo per messaggi”, dice il “pentito” agli investigatori: si tratta di Vincenzo Iuorio, ex affiliato al gruppo “Don Guanella” del clan Licciardi guidato da Antonio Bruno. A entrambi ieri la Polizia di Stato ha notificato un arresto.Il sistema operativo non è di quelli tradizionali ma garantiva gli affiliati di rango anche da eventuali sequestri: “erano abbastanza sicuri – spiega ancora il collaboratore di giustizia – perché dotati di codice ed anche se sequestrati dalle forze dell’ordine non possono essere consultati se non hai il codice e vari tentativi li rendono inutilizzabili”.

