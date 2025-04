Napoli otto nuovi acquisti in vista sei italiani per il progetto di Conte

Napoli si prepara a una rivoluzione estiva sul mercato, con l'obiettivo di costruire una squadra più italiana e competitiva per la stagione 2025/26 Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, il club partenopeo ha già individuato otto profili da inserire in rosa, di cui sei italiani per il progetto di Conte.

