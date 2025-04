Napoli martellate alla moglie poi la caduta dal balcone morto pensionato

martellate la moglie, poi cade dal balcone e muore. Tragedia nella serata di oggi al Parco Dalmine di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende, un anziano pensionato, ex operaio della fabbrica dismessa, si sarebbe tolto la vita dopo aver ferito la moglie a colpi di martello.

