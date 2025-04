Napoli martellate alla moglie poi la caduta dal balcone morto pensionato

Prende a martellate la moglie, poi cade dal balcone e muore. Tragedia nella serata di oggi al Parco Dalmine di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti in via Carminiello 9: da una prima sommaria ricostruzione un uomo per cause in corso di accertamento avrebbe aggredito la propria moglie 78enne colpendola a martellate. Poi il 91enne, ex operaio della fabbrica dismessa, si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal balcone del proprio ... 🔗tg24.sky.it

A lanciare l'allarme i vicini di casa. La donna, di 78 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Castellammare con un trauma cranico, ma vigile 🔗tgcom24.mediaset.it

