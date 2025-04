Napoli martellate alla moglie poi cade da balcone morto 91enne

martellate la moglie, poi cade dal balcone e muore. Tragedia nella serata di oggi al Parco Dalmine di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti in via Carminiello 9: da una prima sommaria ricostruzione un uomo per cause in corso di accertamento avrebbe aggredito la propria moglie 78enne colpendola a martellate.Poi il 91enne, ex operaio della fabbrica dismessa, si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal balcone del proprio appartamento posto al quinto piano. La donna è stata soccorsa ed ora è ricoverata in codice rosso all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: dai primi accertamenti, pare che non sia però in pericolo di vita, ha un trauma cranico ma è vigile. Sul posto, allertati da alcuni vicini, sono intervenuti i carabinieri della stazione, della compagnia e del Gruppo di Torre Annunziata che hanno avviato le indagini. Tg24.sky.it - Napoli, martellate alla moglie poi cade da balcone: morto 91enne Leggi su Tg24.sky.it Prende ala, poidale muore. Tragedia nella serata di oggi al Parco Dalmine di Torre Annunziata, in provincia di. Secondo quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti in via Carminiello 9: da una prima sommaria ricostruzione un uomo per cause in corso di accertamento avrebbe aggredito la propria78enne colpendola a.Poi il, ex operaio della fabbrica dismessa, si sarebbe tolto la vita lanciandosi daldel proprio appartamento posto al quinto piano. La donna è stata soccorsa ed ora è ricoverata in codice rosso all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: dai primi accertamenti, pare che non sia però in pericolo di vita, ha un trauma cranico ma è vigile. Sul posto, allertati da alcuni vicini, sono intervenuti i carabinieri della stazione, della compagnia e del Gruppo di Torre Annunziata che hanno avviato le indagini.

