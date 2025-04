Napoli la corsa al titolo passa da Torino Conte prepara la mossa decisiva

A Castel Volturno piove e poi torna il sole, proprio come l'umore di una città che sogna il tricolore ma sa che ora serve solo una cosa: continuità. Antonio Conte lo ripete a ogni seduta: "Niente sbalzi, niente oscillazioni". A cinque giornate dalla fine, con l'Inter agganciata a quota 71 in vetta, ogni dettaglio può fare la differenza. Domenica al Maradona, alle 20.45, arriva il Torino di Paolo Vanoli, ex collaboratore di Conte in Nazionale, al Chelsea e all'Inter: uno che lo conosce a fondo.Il nodo tattico: due punte o tridente?Come scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli è alle prese con un dilemma di formazione legato soprattutto all'assenza di David Neres, fermato da una lesione al soleo. L'idea di tornare al 4-4-2, già sperimentata a febbraio-marzo con Raspadori accanto a Lukaku, è concreta: il dialogo tra Romelu e Jack è già stato rodato, e il brasiliano McTominay potrebbe spostarsi sulla sinistra, con Olivera pronto a supportare alle spalle.

Il Napoli continua la sua corsa per lo Scudetto. Nonostante i tre punti che distanziano i partenopei dai nerazzurri dell’Inter, Conte e i calciatori azzurri ci credono.

