Napoli ComiCon 2025: tutti gli eventi in programma

È tutto pronto per la XXV edizione di, dal 1 al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare, per vivere quattro giorni di festa e celebrare lo speciale anniversario dell’International Pop Culture Festival, tra i più grandi festival crossmediali nel mondo.torna con oltre 400 espositori, 600ine più di 450 ospiti provenienti da tre continenti, e, come sempre, è accompagnato da unOFF quest’anno ancora più ricco di imperdibili appuntamenti diffusi in città. Per festeggiare questo importante traguardo il poster del festival è stato realizzato da Jamie Hewlett, artista britannico noto soprattutto per aver creato insieme a Damon Albarn la virtual band Gorillaz.Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2024, che ha accolto 175.000 visitatori,punta a nuovi record grazie a un fitto calendario di, ospiti, mostre, anteprime, incontri, concerti e tanto altro, che animerà le numerose aree tematiche del festival: Fumetto, Videogame, Cinema & Serie TV, Gioco, Asian, Musica, Young, LARP (Neverland), Urban, PizzaCon.