Quotidiano.net - Nantes, studente 15enne accoltella i compagni al liceo: un morto e tre feriti

Parigi, 24 aprile 2025 - Unodi unfrancese diè stato fermato dopo aver ucciso una compagna e ferito altri tre giovani. L'aggressione è avvenuta intorno alle 12.30 ora locale nelprivato Notre-Dame-de-Toutes-Aides. L'aggressore, immobilizzato subito dai docenti e dalla sorveglianza, avrebbe 15 anni e sarebbe senza precedenti penali, ma non sono state diffuse le generalità.Stamane il giovane, per motivi ancora sconosciuti, ha fatto irruzione in un aula del secondo piano dell'edificio brandendo un pugnale e colpendo a morte una ragazza, poi è sceso e hato altri tre studenti. Uno deiè molto grave, meno preoccupanti invece le condizioni degli altri due giovani fino a quando i profesori lo hanno bloccato in attesa dell'arrivo della polizia.Alsi stanno recando la ministra francese dell'Istruzione, Elisabeth Borne, e il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, lo ha annunciato su X la Borne.