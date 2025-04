Quifinanza.it - Mutui, chi può risparmiare fino a 360 euro con il taglio dei tassi Bce

Il 7 aprile 2025 la Banca Centralepea ha deciso undeidi interesse di 25 punti base, con una manovra che – sebbene contenuta – si traduce in un tangibile sollievo economico per chi ha un mutuo a tasso variabile. Secondo le stime del Codacons, rese note il 17 aprile 2025, il risparmio potenziale sulla rata mensile può arrivarea 30– pari a 360l’anno – per ipiù lunghi e più diffusi stipulati in Italia.Quanto si puòsuidopo ildeidella BcePer comprendere in modo concreto l’impatto del recentedeidi interesse deciso dalla Banca Centralepea, è utile osservare da vicino i dati elaborati dal Codacons, che ha analizzato alcune delle tipologie di mutuo più comuni tra le famiglie italiane. Si tratta di simulazioni che fotografano bene quanto questo intervento possa tradursi, nella pratica, in un vantaggio economico misurabile, seppur contenuto.