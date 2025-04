Ilrestodelcarlino.it - Museo diocesano, nuova mostra. Il quarto Dialogo nella sala grande

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilprotagonista dal 3 al 31 maggiodeldi Imola prende il titolo di ‘Fons Salutis. Quando l’acqua si fa verbo’. Un’altra piccola, che sulla scia del tema giubilare ‘Pellegrini di speranza’, mette a confronto un’opera conservatasale espositive del palazzo vescovile con capolavori provenienti da fuori città, curata da Marco Violi. Questa volta tocca al dipinto il ‘Redentore Benedicente’, restaurato nel 2023 da Michele Pagani grazie ai fondi dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica, incontrare due pezzi da novanta in trasferta dell’arte del genio partenopeo Luca Giordano: ‘Giacobbe e Rachele al pozzo’ e ‘Cristo e la Samaritana’. Due pitture in prestito da una collezione privata.Il trait d’union tra le tre tele esposte non è il tema iconografico, l’ambito culturale o l’autore ma l’attinenza comune al filone giubilare: "Le vicende bibliche narrate nelle due piccole tele di Giordano ruotano entrambe attorno al tema della sorgente e del pozzo – fanno sapere dal–.