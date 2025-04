Muratore a Secondo Tempo su DAZN Dai timori per la malattia alla mia rinascita come collaboratore vi svelo tutto

Muratore a Secondo Tempo su DAZN: «Dai timori per la malattia alla mia rinascita come collaboratore, vi svelo tutto». Tutte le sue dichiarazioniSimone Muratore è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di una nuova puntata di Secondo Tempo. Le parole dell’ex giocatore della Juventus e Atalanta.CALCIO PRIMA – «Ho sempre detto che io finita la carriera calcistica chiudevo a chiave questo portone qua e non ne volevo sapere più niente»RICORDI – «Sentire Buffon, Chiellini, Bonucci e Ronaldo caricarsi a vicenda sono cose che ricordo con piacere. Da piccolo quando andavo a fare il raccattapalle allo stadio ero lì, vedovo i giocatori giocare, i tifosi. Quindi dopo un paio d’anni ritrovarsi a giocare lì a giocare è stata comunque una grande emozione»timori – «Se domani mi sveglio e sono paralizzato? O non mi sveglio? Avevo bisogno di mia madre, il suo braccio fa la differenza. Juventusnews24.com - Muratore a Secondo Tempo su DAZN: «Dai timori per la malattia alla mia rinascita come collaboratore, vi svelo tutto» Leggi su Juventusnews24.com su: «Daiper lamia, vi». Tutte le sue dichiarazioniSimoneè intervenuto ai microfoni dinel corso di una nuova puntata di. Le parole dell’ex giocatore della Juventus e Atalanta.CALCIO PRIMA – «Ho sempre detto che io finita la carriera calcistica chiudevo a chiave questo portone qua e non ne volevo sapere più niente»RICORDI – «Sentire Buffon, Chiellini, Bonucci e Ronaldo caricarsi a vicenda sono cose che ricordo con piacere. Da piccolo quando andavo a fare il raccattapalle allo stadio ero lì, vedovo i giocatori giocare, i tifosi. Quindi dopo un paio d’anni ritrovarsi a giocare lì a giocare è stata comunque una grande emozione»– «Se domani mi sveglio e sono paralizzato? O non mi sveglio? Avevo bisogno di mia madre, il suo braccio fa la differenza.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Su questo argomento da altre fonti: “Secondo tempo – La storia di Simone Muratore” è ora disponibile in esclusiva su DAZN; “Secondo Tempo – La storia di Simone Muratore”, su Dazn: la Juventus, la malattia, la nuova vita; ‘Secondo Tempo - La storia di Simone Muratore’ is now available exclusively on DAZN; Champions League partita in chiaro: scelta la gara; Classifica Serie A di Calcio.

Come scrive tuttosport.com: “Secondo Tempo – La storia di Simone Muratore”, su Dazn: la Juventus, la malattia, la nuova vita - Il nuovo Original dello Juventus Creator Lab. Il talento bianconero cresciuto nel vivaio, la carriera segnata a soli 23 anni da una rara forma di tumore cerebrale ...

Si legge su tuttojuve.com: "Secondo tempo - La storia di Simone Muratore" è ora disponibile in esclusiva su DAZN - “Secondo tempo – La storia di Simone Muratore” è il nuovo Original dello Juventus Creator Lab, disponibile, in Italia e in selezionati mercati esteri, a partire da ...