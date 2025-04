Muore a 51 anni travolto da uno scooter sulle strisce pedonali Stefano Lari stava andando al lavoro

Stefano Lari è morto mentre si stava recando al lavoro: è stato travolto da uno scooter sulle strisce pedonali, nei pressi del suo negozio a Livorno. Leggi su Fanpage.it è morto mentre sirecando al: è statoda uno, nei pressi del suo negozio a Livorno.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Travolto da uno scooter, muore a 51 anni mentre va al lavoro. Il dolore degli amici: Una persona buona; Muore a 51 anni travolto da uno scooter sulle strisce pedonali: Stefano Lari stava andando al lavoro; Va al lavoro e viene investito, muore in ospedale; Livorno, investito mentre va al lavoro: muore parrucchiere di 51 anni; Travolto e ucciso mentre cammina in strada, la vittima è Carmine Napolitano: l'operaio aveva 51 anni.

Come scrive fanpage.it: Muore a 51 anni travolto da uno scooter sulle strisce pedonali: Stefano Lari stava andando al lavoro - Stefano Lari è morto mentre si stava recando al lavoro: è stato travolto da uno scooter sulle strisce pedonali, nei pressi del suo negozio a Livorno ...

Da livornopress.it: Travolto mentre va al lavoro, muore Stefano Lari: Livorno piange il parrucchiere pescatore - Travolto mentre va al lavoro, muore Stefano Lari: Livorno piange il parrucchiere pescatore #livorno #sinistrostradale #sinistromortale #pedone #scooter ...

Come scrive msn.com: Va al lavoro e viene investito, muore in ospedale - Stefano Lari, 51 anni, non ce l’ha fatta. L’incidente era avvenuto nel pomeriggio di martedì 22 aprile sul viale Carducci ...