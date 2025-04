Motorola tra memoria e innovazione la nuova era degli smartphone pieghevoli e intelligenti

Motorola torna sotto i riflettori con una gamma completa di nuovi dispositivi che segnano un ulteriore passo nella trasformazione iniziata anni fa, quando l'azienda – simbolo dell'era d'oro dei telefoni cellulari – è passata sotto il controllo del gruppo cinese Lenovo. Un passaggio che ha richiesto tempo e strategia, ma che oggi mostra i suoi frutti: Motorola non è più solo un nome iconico legato ai primi telefonini, ma un brand che prova a distinguersi nel presente, puntando su tecnologie emergenti, design audace e integrazione con l'intelligenza artificiale. Una nuova generazione di Razr Il rilancio passa innanzitutto dalla nuova generazione di pieghevoli della linea razr, che attinge direttamente dalla memoria collettiva. Il razr è stato uno dei telefoni più riconoscibili dei primi anni Duemila, simbolo di stile e

