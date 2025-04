Motorola Razr 60 e Edge 60 i nuovi telefoni sono più resistenti e hanno l’IA di Perplexity

Motorola ha scelto New York per lanciare la sua nuova collezione di telefoni e dispositivi wearable. Il formato del prodotto più atteso, il pieghevole Razr 60 Ultra, non cambia ma le novità in realtà sono tante: dai componenti in titanio nella cerniera ai nuovi materiali per il. Repubblica.it - Motorola Razr 60 e Edge 60, i nuovi telefoni sono più resistenti e hanno l’IA di Perplexity Leggi su Repubblica.it ha scelto New York per lanciare la sua nuova collezione die dispositivi wearable. Il formato del prodotto più atteso, il pieghevole60 Ultra, non cambia ma le novità in realtàtante: dai componenti in titanio nella cerniera aimateriali per il.

