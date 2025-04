Motorola arrivano i nuovi Razr e cresce l’ecosistema nel segno dell’intelligenza artificiale

nuovi smartphone, un’interessante collaborazione con Perplexity AI, un nuovo orologio e gli auricolari open-ear con una versione realizzata insieme a Swarovski Wired.it - Motorola, arrivano i nuovi Razr e cresce l’ecosistema nel segno dell’intelligenza artificiale Leggi su Wired.it L’azienda ha annunciato quattrosmartphone, un’interessante collaborazione con Perplexity AI, un nuovo orologio e gli auricolari open-ear con una versione realizzata insieme a Swarovski

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cosa riportano altre fonti: Motorola, arrivano i nuovi Razr (e tanta intelligenza artificiale); Nuovi interessanti dettagli sulle specifiche tecniche di Motorola Razr 60 Ultra; I nuovi smartphone foldable di Motorola con AI arrivano il 24 aprile; Motorola al lavoro su un nuovo pieghevole a conchiglia: RAZR 50s | Rumor; Nuovi smartphone pieghevoli motorola razr 50 e razr 50 ultra.

Come scrive telefonino.net: Motorola Razr 60 e Edge 60 ufficiali, con nuovi auricolari e smartwatch - Motorola ha ufficializzato i nuovi smartphone delle famiglie Razr 60 e Edge 60, oltre a Moto Buds Loop e Watch Fit: novità per Moto AI.

Si legge su repubblica.it: Motorola Razr 60 e 60 Ultra, i nuovi pieghevoli sono più resistenti e hanno l’IA di Perplexity - Motorola ha scelto New York per lanciare la sua nuova collezione di telefoni e dispositivi wearable. Il formato del prodotto più atteso, il Razr 60, non ...

Da smartworld.it: Motorola RAZR 60 Ultra e RAZR 60: schermi avanzati, materiali premium e moto ai - Ognuna è abbinata a una tonalità Pantone espressiva, come Scarab o Rio Red. Il RAZR 60, più accessibile ma comunque ricercato, propone invece materiali alternativi come nylon, acetato e similpelle, in ...