MotoGp Rivola Tempi di recupero di Martin indefiniti nessun sostituto in Aprilia

Martin è stato dimesso dall'ospedale qualche giorno fa e sabato potrà tornare in Europa con un aereo medico. La seconda fase del recupero post caduta di Losail riparte da Madrid, dove Jorge potrà ritrovare l'habitat familiare per riprendersi in serenità e con l'affetto dei suoi cari. I Tempi di recupero, però, sono ancora indefiniti, perché il campione del mondo dovrà ancora svolgere ulteriori esami in Spagna, fondamentali viste le numerose fratture costali e, soprattutto, lo pneumotorace. Il punto della situazione, alla vigilia del weekend di Jerez de la Frontera, lo ha fatto il responsabile di Aprilia Massimo Rivola, che dovrà fare a meno del pilota di punta: "La buona notizia è stata la dimissione di Martin e il fatto che sabato potrà tornare in Spagna – le sue parole – Da lì inizierà il suo vero recupero e l'affetto della famiglia in questi casi aiuta tanto.

